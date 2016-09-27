Massive recall on Wells Pharmacy human and veterinarian products

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Ocala, Florida – Wells Pharmacy Network (WPN) has recalled all sterile human and veterinary products prepared between February 22, 2016, and September 14, 2016.

Also on the list (below), are products that remain within expiry, but are being recalled due to the Food and Drug Administration’s (FDA) concern over the lack of sterility assurance.

A spokesperson from the FDA said, “Administration of a drug product intended to be sterile that has microbial contamination may result in infections that may be serious and life-threatening.”

All recalled products have a label that includes the name Wells Pharmacy Network, logo, drug name, and expiration date. If unsure, consumers can call the pharmacy to determine if their product is on the list.  To date, no adverse events have been reported.

All patients and providers that have received any sterile compounded products prepared between the aforementioned dates, and that remain within expiry, should take the following actions:

  • Discontinue use of the products;
  • Quarantine any unused product until further instructions are received on how to return the product; and
  • Contact WPN at the Quality hotline at (800) 794-2360 Monday through Friday, between 9:00 am and 6:00 pm EST or email at WPNQuality@wellsrx.com to discuss the return of any unused sterile product.

Consumers with questions regarding this recall should contact WPN at the Quality hotline at (800) 794-2360 Monday through Friday between 9:00 am and 6:00 pm EST or email at WPNQuality@wellsrx.com.

If you are a consumer and have experienced any problems; contact your  physician, healthcare provider, or veterinarian immediately.

Providers who have dispensed any sterile products prepared between the aforementioned dates to a patient(s) for use outside of the provider’s office, should contact the patient(s) to whom product was dispensed and advise the patient(s) of this recall.

Adverse reactions or quality problems experienced with the use of these products in humans or animals may be reported to FDA in the following ways:

  • For adverse events in Humans please use FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail or by fax. ◦Complete and submit the report Online: www.fda.gov/medwatch/report.htm, or call 1-800-332-1088.
  • For reporting animal adverse drug events, please follow the link to the FORM FDA 1932a found at: http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/ReportaProblem/ucm055305.htm

This recall is being conducted in cooperation with the FDA.

List of recalled products: (You can also download the list here.)

Drug Lot # Animal Type
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 03282016@10 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 03282016@16 Human
ULTRA-TEST 250 (CYP 80%/PROP 20%) 250MG/ML INJECTABLE 03282016@22 Human
TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE 03282016@3 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 03282016@6 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 03292016@12 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 03292016@3 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 03292016@5 Human
NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NADH) – LYOPHILIZED (P.F.) 100MG INJECTABLE 03302016@13 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 03302016@4 Human
ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE 03302016@5 Human
TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE 03302016@6 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 03302016@8 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML) 15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 03302016@9 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 03312016@1 Human
ALPROSTADIL – (5ML) 20MCG/ML INJECTABLE 03312016@6 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE 03312016@7 Human
QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 03312016@8 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (10ML) 210MG/ML INJECTABLE 03312016@9 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE 04012016@2 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 04012016@4 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 04012016@7 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 04012016@9 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 04042016@10 Human
TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE 04042016@2 Human
TRIMIX WITH ATROPINE (2ML) 30MG/3MG/150MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 04042016@22 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 04042016@30 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 04042016@7 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 04052016@1 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE 04052016@4 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 04052016@5 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 04062016@106 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 6MG/4.5MG KIT 04062016@170 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 04062016@3 Human
SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE 04062016@4 Human
METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 04062016@5 Human
HISTRELIN ACETATE, LYOPHILIZED 5.5MG INJECTABLE 04062016@6 Vet
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 04062016@7 Human
TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 04072016@10 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 04072016@13 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML) 15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 04072016@15 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT 04072016@19 Human
QUAD4 (2ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 04072016@8 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 04072016@85 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 04082016@3 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 04082016@4 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 04082016@6 Human
PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE 04082016@7 Vet
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 04112016@10 Human
TRIMIX WITH ATROPINE (10ML) 30MG/3MG/150MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 04112016@13 Human
NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE 04112016@16 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE 04112016@23 Human
TRIMIX / ATROPINE (10ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 04112016@6 Human
TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 04112016@8 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE 04122016@1 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 04122016@17 Human
TRIMIX (10ML) 30MG/3MG/100MCG INJECTABLE 04122016@18 Human
TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 04122016@19 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 04122016@2 Human
TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE 04122016@4 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 04122016@76 Human
TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE 04132016@1 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 04132016@14 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 04132016@32 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 04132016@69 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 04132016@8 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL 04132016@91 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 20,000 UNIT VIAL VIAL 04132016@96 Human
MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC 04142016@107 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 04142016@112 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 04142016@14 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 04142016@15 Human
QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 04142016@16 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 04142016@2 Human
SERMORELIN ACETATE 28MG KIT 04142016@28 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 04142016@34 Human
SERMORELIN ACETATE 15MG KIT 04142016@43 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE 04142016@5 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 04142016@7 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT 04152016@149 Human
ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE 04152016@2 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/9MG KIT 04152016@21 Human
METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE 04152016@3 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 04152016@5 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 04182016@10 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 04182016@33 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 04182016@37 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 04182016@4 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 04182016@49 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 04182016@6 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 04192016@5 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE 04192016@7 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/MLINJECTABLE 04192016@8 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE 04202016@1 Human
ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE 04202016@2 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 04202016@4 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 04202016@5 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 04202016@56 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL 04202016@8 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 20MG INJECTABLE 04212016@149 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 04212016@17 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 04212016@19 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE 04212016@5 Human
SERMORELIN ACETATE 9MG KIT 04212016@55 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 04222016@10 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 04222016@4 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE 04222016@6 Human
ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE 04222016@8 Human
QUAD2 (2ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 04222016@9 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN + B12, LYOPHILIZED 10,000 UNIT VIAL VIAL 04252016@168 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 04252016@17 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 04252016@2 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 04252016@21 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 04252016@4 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL 04262016@25 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 04262016@3 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 04262016@4 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 04262016@56 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 04272016@4 Human
QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 04272016@8 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 04272016@9 Human
DETOMIDINE HCL/XYLAZINE (20ML) 10MG/10MG/ML INJECTABLE 04272016@94 Vet
TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE 04282016@1 Human
NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE 04282016@3 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 04282016@41 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 04282016@43 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 04282016@5 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 04282016@7 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 04292016@10 Human
B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE 04292016@11 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 04292016@16 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 04292016@3 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE 04292016@5 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 04292016@80 Human
METHYLCOBALAMIN ( DR HALL KIT) 1,000MCG/ML INJECTABLE 04292016@93 Human
BUPRENORPHINE HCL 0.6MG/ML INJECTABLE 05022016@1 Human
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE 05022016@11 Vet
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 05022016@14 Human
MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.04% (400MCG/ML) OPHTHALMIC 05022016@160 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 05022016@189 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 05022016@4 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE 05022016@6 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 05022016@9 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 05032016@1 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 05032016@11 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 05032016@15 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 05032016@2 Human
TRIMIX (10ML VIAL) 17.65MG/0.59MG/5.9MCG INJECTABLE 05042016@16 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN + B12 10,000 UNIT KIT 05042016@162 Human
TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 05042016@18 Human
TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 05042016@19 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05042016@20 Human
TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE 05042016@3 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 05042016@6 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 05052016@134 Human
ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE 05052016@2 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05052016@33 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE 05052016@4 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 05052016@5 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE 05052016@6 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 05062016@3 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 05062016@4 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 05062016@5 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE 05062016@9 Human
ESTRADIOL CYPIONATE 5MG/ML INJECTABLE 05092016@12 Vet
ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE 05092016@14 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 05092016@4 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 05092016@57 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 05092016@6 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 05102016@1 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE 05102016@10 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE 05102016@123 Human
TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 05102016@18 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 05102016@54 Human
GLUCOSAMINE SULFATE 20% INJECTABLE 05102016@6 Vet
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 05112016@23 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 05112016@24 Human
PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE 05112016@3 Vet
PENTOSAN SODIUM POLYSULFATE 250MG/ML INJECTABLE 05112016@8 Vet
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05122016@11 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05122016@12 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE 05122016@163 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 05122016@180 Human
ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE 05122016@3 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE 05122016@6 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 05122016@7 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05132016@19 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05132016@21 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE 05132016@3 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE 05132016@7 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 05132016@9 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL 05162016@136 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 05162016@14 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 05162016@16 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 05162016@2 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT 05162016@37 Human
ULTRA-TEST 250 (CYP 80%/PROP 20%) 250MG/ML INJECTABLE 05162016@5 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 05162016@6 Human
METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 05172016@1 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT 05172016@229 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 05172016@4 Human
BIMIX – (10ML) 30MG/1MG INJECTABLE 05172016@44 Human
ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE 05172016@48 Human
ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE 05172016@5 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 05172016@6 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 05182016@1 Human
QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05182016@15 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 05182016@16 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE 05182016@17 Human
SERMORELIN ACETATE 15MG KIT 05182016@173 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT 05182016@176 Human
TRIMIX WITH ATROPINE (2ML VIAL) 30MG/3MG/300MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 05182016@18 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 05182016@2 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/9MG KIT 05182016@215 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 05182016@3 Human
SERMORELIN ACETATE 28MG KIT 05182016@51 Human
METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE 05192016@1 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 05192016@22 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE 05192016@23 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 05192016@3 Human
ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE 05192016@7 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 05192016@84 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 05192016@9 Human
FLUORESCEIN/INDOCYANINE, LYOPHILIZED (P.F.) 400MG/15MG VIAL INJECTABLE 05202016@4 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 05202016@55 Human
NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE 05202016@6 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05202016@71 Human
ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE 05202016@85 Human
SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE 05232016@120 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 05232016@17 Human
TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 05232016@2 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE 05232016@21 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 05232016@22 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 20,000 UNIT VIAL VIAL 05242016@1 Human
BIMIX – (10ML) 30MG/1MG INJECTABLE 05242016@11 Human
MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC 05242016@128 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 05242016@13 Human
MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC 05242016@131 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 05242016@135 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/ML INJECTABLE 05242016@15 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 05242016@2 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN + B12, LYOPHILIZED 10,000 UNIT VIAL VIAL 05252016@117 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 05252016@2 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 05252016@25 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL 05252016@33 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 05262016@1 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 05262016@12 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 05262016@13 Human
SERMORELIN ACETATE 28MG KIT 05262016@146 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE 05262016@15 Human
TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE 05262016@2 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 05262016@24 Human
TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE 05262016@3 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 05262016@32 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 3MG/4.5MG KIT 05272016@100 Human
FORSKOLIN/PAPAVARINE/PHENTOLAMINE/ALPROSTADIL 100MCG/30MG/3MG/60MCGINJECTABLE 05272016@18 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 05272016@2 Human
METHOCARBAMOL 100MG/ML INJECTABLE 05272016@3 Vet
CEFTAZIDIME, LYOPHILIZED 2.25% VIAL 05272016@47 Human
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE 05272016@5 Vet
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT 05272016@55 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 6MG/4.5MG KIT 05272016@67 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 3MG/3MG KIT 05272016@73 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL 05312016@47 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 05312016@5 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE 05312016@8 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 06012016@11 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 06012016@44 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06012016@6 Human
TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE 06012016@8 Human
B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE 06012016@9 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE 06022016@13 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 06022016@5 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MGINJECTABLE 06022016@7 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT 06032016@136 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 06032016@2 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 06032016@3 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 06032016@41 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL 06032016@44 Human
ARGININE/CITRULLINE/ORNITHINE+LIDOCAINE 100MG/100MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 06032016@7 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE 06062016@1 Human
CEFTAZIDIME, OPHTHALMIC KIT 2.25% KIT 06062016@118 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN + B12 10,000 UNIT KIT 06062016@122 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE 06062016@7 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 06072016@17 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 06072016@18 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 06072016@3 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 06072016@32 Human
FLUORESCEIN/INDOCYANINE, (P.F.) 400MG/15MG VIAL KIT 06082016@133 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06082016@2 Human
ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE 06082016@44 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 20MG INJECTABLE 06082016@7 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 06082016@75 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 06082016@8 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE 06082016@82 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 06092016@17 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 06092016@30 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE 06092016@4 Human
QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 06102016@13 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 06102016@2 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE 06102016@35 Human
ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE 06102016@6 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT 06102016@62 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 06102016@9 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 06132016@1 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 06132016@155 Human
PHENTOLAMINE/ALPROSTADIL 3MG/60MCG INJECTABLE 06132016@18 Human
METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE 06132016@23 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 06132016@36 Human
NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE 06132016@4 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 06132016@93 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 06142016@1 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06142016@148 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 06142016@19 Human
TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 06142016@28 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 06142016@39 Human
QUAD2 (2ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 06142016@42 Human
TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 06142016@43 Human
PENTOSAN SODIUM POLYSULFATE 250MG/ML INJECTABLE 06142016@47 Vet
SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE 06142016@9 Human
PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE 06152016@1 Vet
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 06152016@15 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 06152016@22 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 06152016@57 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 06152016@7 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 06162016@129 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 06162016@13 Human
METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 06162016@2 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 06162016@6 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06162016@9 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 06172016@120 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06172016@13 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT 06172016@142 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT 06172016@161 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 06172016@3 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL 06202016@137 Human
TRIMIX 17.65MG/0.59MG/5.9MCG INJECTABLE 06202016@157 Human
TRIMIX (5ML) 30MG / 3MG / 60MCG INJECTABLE 06202016@162 Human
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE 06202016@2 Vet
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 06212016@17 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 06212016@2 Human
TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 06212016@21 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 06212016@42 Human
TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE 06212016@5 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL 06212016@80 Human
SERMORELIN ACETATE 9MG KIT 06222016@106 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT 06222016@121 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT 06222016@148 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/ML INJECTABLE 06222016@28 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 06222016@30 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 06222016@42 Human
METHOCARBAMOL 100MG/ML INJECTABLE 06222016@7 Vet
TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 06232016@12 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 06232016@13 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 06232016@147 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 06232016@23 Human
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE 06232016@27 Vet
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 06232016@49 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 06232016@70 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 06232016@74 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06232016@78 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 06242016@11 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT 06242016@135 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL 06242016@96 Human
TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE 06242016@97 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 06272016@13 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE 06272016@17 Human
QUAD4 (2ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 06272016@22 Human
ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE 06272016@29 Vet
TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE 06272016@8 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 06282016@31 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 06282016@36 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 06282016@45 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 06282016@71 Human
ESTRADIOL CYPIONATE 5MG/ML INJECTABLE 06282016@79 Vet
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 06282016@80 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE 06292016@10 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 06292016@2 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MGINJECTABLE 06292016@25 Human
ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE 06292016@5 Vet
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE 06292016@9 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 06302016@1 Human
ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE 06302016@4 Human
CARNITINE/TAURINE/B12(M) (10ML VIAL) 15MG/15MG/1MG INJECTABLE 06302016@90 Human
NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NADH) – LYOPHILIZED (P.F.) 100MG INJECTABLE 06302016@95 Human
GLUTAMINE/ARGININE/CARNITINE 25MG/100MG/200MG/ML INJECTABLE 07012016@10 Human
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 07012016@112 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 07012016@18 Human
TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 07012016@22 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 07012016@32 Human
NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE 07052016@1 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 07052016@12 Human
SERMORELIN ACETATE 15MG KIT 07052016@148 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE 07052016@19 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE 07052016@6 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 07052016@76 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 07062016@10 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE 07062016@12 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 07062016@156 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LIDO 20MG/40MG/50MG/10MG/ML INJECTABLE 07062016@19 Human
QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 07062016@29 Human
QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 07062016@46 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE 07062016@7 Human
ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE 07072016@15 Human
PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE 07072016@7 Vet
MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE 07072016@94 Human
DEXAMETHASONE SOD. PHOSPHATE 200MG/ML INJECTABLE 07082016@25 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 07082016@79 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE 07082016@9 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 07112016@11 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 07112016@5 Human
BUPRENORPHINE HCL 0.6MG/ML INJECTABLE 07122016@144 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 07122016@20 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 07122016@21 Human
TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 07122016@40 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 07122016@41 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 07122016@42 Human
METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE 07132016@10 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE 07132016@18 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 07132016@25 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LIDO 20MG/40MG/50MG/10MG/ML INJECTABLE 07132016@5 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 07132016@68 Human
ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE 07142016@28 Human
CYCLOSPORINE (A) OIL SOLUTION – (10ML) 2% OPHTHALMIC 07142016@35 Vet
MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC 07142016@64 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 07152016@8 Human
TRIMIX (2ML VIAL) 30MG/1MG/25MCG INJECTABLE 07192016@24 Human
TRIMIX (2ML VIAL) 17.65MG/0.59MG/5.9MCG INJECTABLE 07192016@25 Human
TRIMIX (5ML VIAL) 30MG/1MG/25MCG INJECTABLE 07192016@26 Human
TRIMIX (2ML) 30MG / 3MG / 60MCG INJECTABLE 07192016@27 Human
ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE 07192016@28 Human
TRIMIX WITH ATROPINE (5ML) 30MG/3MG/150MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 07192016@3 Human
TRIMIX (2ML VIAL) 30MG/3MG/100MCG INJECTABLE 07192016@5 Human
TRIMIX (5ML VIAL) 30MG/3MG/100MCG INJECTABLE 07192016@7 Human
TRIMIX WITH ATROPINE (10ML) 30MG/3MG/300MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 07192016@8 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 07202016@44 Vet
METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 07202016@47 Human
ARGININE/CARNITINE/CITRULLINE/LIDOCAINE HCL 100MG/100MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 07202016@50 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 07202016@55 Human
B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE 07212016@11 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)/CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE 07212016@15 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 07212016@2 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 07212016@8 Human
TRIMIX – (2ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 07222016@15 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE 07222016@16 Human
CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE 07222016@2 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 07222016@26 Human
ULTRA-TEST 250 (CYP 80%/PROP 20%) 250MG/ML INJECTABLE 07252016@16 Human
TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE 07252016@22 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/MLINJECTABLE 07252016@39 Human
GLUTATHIONE – 30ML 200MG/ML INJECTABLE 07252016@46 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 07252016@52 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL 07252016@56 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 07262016@29 Human
TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 07262016@34 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 07262016@36 Human
TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 07262016@47 Human
TRIMIX (10ML) 30MG / 3MG / 60MCG INJECTABLE 07262016@49 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 07272016@16 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 07272016@68 Human
NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE 07272016@7 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 07272016@8 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT 07272016@83 Human
TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE 07282016@1 Human
TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 07282016@12 Human
METHYLCOBALAMIN ( DR HALL KIT) 1,000MCG/ML INJECTABLE 07282016@26 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 07282016@5 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL 07282016@51 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 07292016@12 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 07292016@2 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 07292016@8 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 08012016@25 Human
ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE 08012016@32 Human
VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE 08012016@34 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 08012016@35 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 08012016@41 Human
ESTRADIOL CYPIONATE 5MG/ML INJECTABLE 08022016@13 Vet
CYCLOSPORINE (A) OIL SOLUTION – (10ML) 2% OPHTHALMIC 08022016@20 Vet
PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE 08022016@27 Vet
DETOMIDINE HCL/XYLAZINE (20ML) 10MG/10MG/ML INJECTABLE 08022016@70 Vet
ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE 08022016@8 Vet
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 08032016@12 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 08032016@17 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE 08032016@34 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 08032016@35 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 08032016@38 Human
GLUTAMINE/ARGININE/CARNITINE 25MG/100MG/200MG/ML INJECTABLE 08032016@42 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 08042016@13 Human
ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE 08042016@14 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 08042016@21 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 08042016@35 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL 08042016@39 Human
QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 08052016@1 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 08052016@11 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 08052016@12 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 08052016@13 Human
FLUNIXIN MEGLUMINE 50MG/ML INJECTABLE 08052016@47 Vet
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 24MG/ML (2.4%) INJECTABLE 08052016@65 Human
SERMORELIN ACETATE 28MG KIT 08052016@74 Human
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 24MG/ML (2.4%) INJECTABLE 08082016@45 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 20,000 UNIT VIAL VIAL 08082016@50 Human
NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NADH) – LYOPHILIZED (P.F.) 100MG INJECTABLE 08082016@58 Human
CARNITINE/TAURINE/B12(M) (10ML VIAL) 15MG/15MG/1MG INJECTABLE 08082016@67 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 08082016@80 Human
QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 08092016@18 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE 08092016@19 Human
FLUNIXIN MEGLUMINE 50MG/ML INJECTABLE 08092016@57 Vet
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 08092016@6 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/MLINJECTABLE 08102016@2 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 08102016@22 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE 08102016@24 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE 08102016@9 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT 08112016@121 Human
GLUTATHIONE – 30ML 200MG/ML INJECTABLE 08112016@19 Human
METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE 08112016@22 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 08112016@4 Human
FLUNIXIN MEGLUMINE 50MG/ML INJECTABLE 08112016@7 Vet
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 08122016@1 Human
NADH/CARNITINE/TAURINE/B12(M) – KIT 100MG NADH / 150MG/150MG/10MG KIT 08122016@103 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 08122016@3 Human
QUAD2 (2ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 08152016@17 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE 08152016@3 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN + B12, LYOPHILIZED 10,000 UNIT VIAL VIAL 08152016@40 Human
TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE 08162016@1 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/MLINJECTABLE 08162016@10 Human
CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE 08172016@1 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 08172016@13 Human
INDOCYANINE GREEN, LYOPHILIZED (P.F.) 15MG VIAL 08172016@45 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 08172016@5 Human
FLUORESCEIN/INDOCYANINE, LYOPHILIZED (P.F.) 400MG/15MG VIAL INJECTABLE 08172016@55 Human
GLUTAMINE/ARGININE/CARNITINE 25MG/100MG/200MG/ML INJECTABLE 08182016@11 Human
TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 08182016@26 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE 08182016@27 Human
ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE 08182016@7 Vet
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 08192016@10 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 08192016@11 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN + B12 10,000 UNIT KIT 08192016@110 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 08192016@39 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 08192016@45 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 08192016@47 Human
BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE 08222016@15 Human
MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE 08222016@18 Vet
METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 08222016@6 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE 08232016@2 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 08232016@24 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT 08232016@32 Human
INDOCYANINE GREEN – KIT 15MG INJECTABLE 08232016@42 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE 08232016@5 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL 08242016@33 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL 08242016@41 Human
ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE 08252016@10 Human
ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE 08252016@17 Human
CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE 08252016@20 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE 08252016@27 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL 08252016@3 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE 08252016@34 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 08262016@2 Human
TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE 08262016@3 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 08262016@6 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 08262016@8 Human
TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 08292016@23 Human
QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 08292016@25 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 08292016@26 Human
ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE 08292016@3 Human
QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 08292016@5 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 08292016@6 Human
ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE 08302016@65 Human
SERMORELIN ACETATE 28MG KIT 09062016@105 Human
SERMORELIN ACETATE 15MG KIT 09062016@114 Human
GLUTATHIONE – 30ML 200MG/ML INJECTABLE 09062016@24 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE 09062016@27 Human
CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE 09062016@30 Human
METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE 09062016@32 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 09062016@33 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT 09062016@74 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT 09062016@75 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/9MG KIT 09062016@92 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE 09072016@10 Human
BIMIX – (10ML) 30MG/1MG INJECTABLE 09072016@18 Human
QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 09072016@19 Human
QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE 09072016@20 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 09072016@21 Human
TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 09072016@22 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 09072016@7 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE 09082016@25 Human
TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE 09082016@27 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE 09082016@28 Human
QUAD4 (2ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE 09082016@29 Human
TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE 09082016@31 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE 09082016@33 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE 09082016@35 Human
METHYLCOBALAMIN ( DR HALL KIT) 1,000MCG/ML INJECTABLE 09082016@37 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE 09082016@38 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE 09082016@40 Human
MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE 09092016@1 Human
B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE 09092016@11 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 09092016@15 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL 09092016@17 Human
CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL 09092016@20 Human
QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 09092016@35 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT 09092016@49 Human
ARGININE/CITRULLINE/ORNITHINE+LIDOCAINE 100MG/100MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 09092016@5 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT 09122016@138 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE 09122016@17 Human
ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE 09122016@23 Human
LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE 09122016@26 Human
MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE 09122016@28 Human
GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE 09122016@32 Human
INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE 09122016@37 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL 09122016@54 Human
SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE 09122016@9 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT 09132016@102 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE 09132016@12 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE 09132016@14 Human
METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE 09132016@15 Human
DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION 09132016@17 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE 09132016@20 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE 09132016@24 Human
METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE 09132016@6 Human
SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 6MG/4.5MG KIT 09132016@98 Human
QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE 09142016@17 Human
TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE 09142016@27 Human
TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE 09142016@28 Human
PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE 09142016@38 Human
ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE 09142016@40 Human
TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE 09142016@41 Human

 

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