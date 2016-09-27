Ocala, Florida – Wells Pharmacy Network (WPN) has recalled all sterile human and veterinary products prepared between February 22, 2016, and September 14, 2016.
Also on the list (below), are products that remain within expiry, but are being recalled due to the Food and Drug Administration’s (FDA) concern over the lack of sterility assurance.
A spokesperson from the FDA said, “Administration of a drug product intended to be sterile that has microbial contamination may result in infections that may be serious and life-threatening.”
All recalled products have a label that includes the name Wells Pharmacy Network, logo, drug name, and expiration date. If unsure, consumers can call the pharmacy to determine if their product is on the list. To date, no adverse events have been reported.
All patients and providers that have received any sterile compounded products prepared between the aforementioned dates, and that remain within expiry, should take the following actions:
- Discontinue use of the products;
- Quarantine any unused product until further instructions are received on how to return the product; and
- Contact WPN at the Quality hotline at (800) 794-2360 Monday through Friday, between 9:00 am and 6:00 pm EST or email at WPNQuality@wellsrx.com to discuss the return of any unused sterile product.
Consumers with questions regarding this recall should contact WPN at the Quality hotline at (800) 794-2360 Monday through Friday between 9:00 am and 6:00 pm EST or email at WPNQuality@wellsrx.com.
If you are a consumer and have experienced any problems; contact your physician, healthcare provider, or veterinarian immediately.
Providers who have dispensed any sterile products prepared between the aforementioned dates to a patient(s) for use outside of the provider’s office, should contact the patient(s) to whom product was dispensed and advise the patient(s) of this recall.
Adverse reactions or quality problems experienced with the use of these products in humans or animals may be reported to FDA in the following ways:
- For adverse events in Humans please use FDA’s MedWatch Adverse Event Reporting program either online, by regular mail or by fax. ◦Complete and submit the report Online: www.fda.gov/medwatch/report.htm, or call 1-800-332-1088.
- For reporting animal adverse drug events, please follow the link to the FORM FDA 1932a found at: http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/SafetyHealth/ReportaProblem/ucm055305.htm
This recall is being conducted in cooperation with the FDA.
List of recalled products: (You can also download the list here.)
|Drug
|Lot #
|Animal Type
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|03282016@10
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|03282016@16
|Human
|ULTRA-TEST 250 (CYP 80%/PROP 20%) 250MG/ML INJECTABLE
|03282016@22
|Human
|TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE
|03282016@3
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|03282016@6
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|03292016@12
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|03292016@3
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|03292016@5
|Human
|NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NADH) – LYOPHILIZED (P.F.) 100MG INJECTABLE
|03302016@13
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|03302016@4
|Human
|ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE
|03302016@5
|Human
|TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE
|03302016@6
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|03302016@8
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML) 15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|03302016@9
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|03312016@1
|Human
|ALPROSTADIL – (5ML) 20MCG/ML INJECTABLE
|03312016@6
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE
|03312016@7
|Human
|QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|03312016@8
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (10ML) 210MG/ML INJECTABLE
|03312016@9
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE
|04012016@2
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04012016@4
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|04012016@7
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|04012016@9
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04042016@10
|Human
|TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE
|04042016@2
|Human
|TRIMIX WITH ATROPINE (2ML) 30MG/3MG/150MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|04042016@22
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|04042016@30
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04042016@7
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|04052016@1
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE
|04052016@4
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|04052016@5
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|04062016@106
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 6MG/4.5MG KIT
|04062016@170
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|04062016@3
|Human
|SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE
|04062016@4
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|04062016@5
|Human
|HISTRELIN ACETATE, LYOPHILIZED 5.5MG INJECTABLE
|04062016@6
|Vet
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|04062016@7
|Human
|TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|04072016@10
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|04072016@13
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML) 15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|04072016@15
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT
|04072016@19
|Human
|QUAD4 (2ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|04072016@8
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04072016@85
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|04082016@3
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|04082016@4
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04082016@6
|Human
|PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE
|04082016@7
|Vet
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|04112016@10
|Human
|TRIMIX WITH ATROPINE (10ML) 30MG/3MG/150MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|04112016@13
|Human
|NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE
|04112016@16
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE
|04112016@23
|Human
|TRIMIX / ATROPINE (10ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|04112016@6
|Human
|TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|04112016@8
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE
|04122016@1
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|04122016@17
|Human
|TRIMIX (10ML) 30MG/3MG/100MCG INJECTABLE
|04122016@18
|Human
|TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|04122016@19
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|04122016@2
|Human
|TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE
|04122016@4
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|04122016@76
|Human
|TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE
|04132016@1
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|04132016@14
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|04132016@32
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|04132016@69
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|04132016@8
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL
|04132016@91
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 20,000 UNIT VIAL VIAL
|04132016@96
|Human
|MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC
|04142016@107
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|04142016@112
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|04142016@14
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|04142016@15
|Human
|QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|04142016@16
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04142016@2
|Human
|SERMORELIN ACETATE 28MG KIT
|04142016@28
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|04142016@34
|Human
|SERMORELIN ACETATE 15MG KIT
|04142016@43
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE
|04142016@5
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|04142016@7
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT
|04152016@149
|Human
|ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE
|04152016@2
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/9MG KIT
|04152016@21
|Human
|METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE
|04152016@3
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|04152016@5
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|04182016@10
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|04182016@33
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|04182016@37
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04182016@4
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|04182016@49
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04182016@6
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04192016@5
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE
|04192016@7
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/MLINJECTABLE
|04192016@8
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE
|04202016@1
|Human
|ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE
|04202016@2
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|04202016@4
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|04202016@5
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|04202016@56
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL
|04202016@8
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 20MG INJECTABLE
|04212016@149
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|04212016@17
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|04212016@19
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE
|04212016@5
|Human
|SERMORELIN ACETATE 9MG KIT
|04212016@55
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|04222016@10
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|04222016@4
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE
|04222016@6
|Human
|ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE
|04222016@8
|Human
|QUAD2 (2ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|04222016@9
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN + B12, LYOPHILIZED 10,000 UNIT VIAL VIAL
|04252016@168
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|04252016@17
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04252016@2
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|04252016@21
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|04252016@4
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL
|04262016@25
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04262016@3
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|04262016@4
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|04262016@56
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04272016@4
|Human
|QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|04272016@8
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|04272016@9
|Human
|DETOMIDINE HCL/XYLAZINE (20ML) 10MG/10MG/ML INJECTABLE
|04272016@94
|Vet
|TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE
|04282016@1
|Human
|NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE
|04282016@3
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|04282016@41
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|04282016@43
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|04282016@5
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|04282016@7
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|04292016@10
|Human
|B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE
|04292016@11
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|04292016@16
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|04292016@3
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE
|04292016@5
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|04292016@80
|Human
|METHYLCOBALAMIN ( DR HALL KIT) 1,000MCG/ML INJECTABLE
|04292016@93
|Human
|BUPRENORPHINE HCL 0.6MG/ML INJECTABLE
|05022016@1
|Human
|MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE
|05022016@11
|Vet
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|05022016@14
|Human
|MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.04% (400MCG/ML) OPHTHALMIC
|05022016@160
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|05022016@189
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05022016@4
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE
|05022016@6
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05022016@9
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|05032016@1
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|05032016@11
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|05032016@15
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|05032016@2
|Human
|TRIMIX (10ML VIAL) 17.65MG/0.59MG/5.9MCG INJECTABLE
|05042016@16
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN + B12 10,000 UNIT KIT
|05042016@162
|Human
|TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|05042016@18
|Human
|TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|05042016@19
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05042016@20
|Human
|TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE
|05042016@3
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|05042016@6
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|05052016@134
|Human
|ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE
|05052016@2
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05052016@33
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE
|05052016@4
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|05052016@5
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE
|05052016@6
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|05062016@3
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|05062016@4
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05062016@5
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE
|05062016@9
|Human
|ESTRADIOL CYPIONATE 5MG/ML INJECTABLE
|05092016@12
|Vet
|ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE
|05092016@14
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05092016@4
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|05092016@57
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|05092016@6
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|05102016@1
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE
|05102016@10
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE
|05102016@123
|Human
|TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|05102016@18
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|05102016@54
|Human
|GLUCOSAMINE SULFATE 20% INJECTABLE
|05102016@6
|Vet
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|05112016@23
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|05112016@24
|Human
|PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE
|05112016@3
|Vet
|PENTOSAN SODIUM POLYSULFATE 250MG/ML INJECTABLE
|05112016@8
|Vet
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05122016@11
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05122016@12
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE
|05122016@163
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|05122016@180
|Human
|ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE
|05122016@3
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE
|05122016@6
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|05122016@7
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05132016@19
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05132016@21
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE
|05132016@3
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE
|05132016@7
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|05132016@9
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL
|05162016@136
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|05162016@14
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|05162016@16
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05162016@2
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT
|05162016@37
|Human
|ULTRA-TEST 250 (CYP 80%/PROP 20%) 250MG/ML INJECTABLE
|05162016@5
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|05162016@6
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|05172016@1
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT
|05172016@229
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|05172016@4
|Human
|BIMIX – (10ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|05172016@44
|Human
|ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE
|05172016@48
|Human
|ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE
|05172016@5
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|05172016@6
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|05182016@1
|Human
|QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05182016@15
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|05182016@16
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE
|05182016@17
|Human
|SERMORELIN ACETATE 15MG KIT
|05182016@173
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT
|05182016@176
|Human
|TRIMIX WITH ATROPINE (2ML VIAL) 30MG/3MG/300MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|05182016@18
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|05182016@2
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/9MG KIT
|05182016@215
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|05182016@3
|Human
|SERMORELIN ACETATE 28MG KIT
|05182016@51
|Human
|METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE
|05192016@1
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|05192016@22
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE
|05192016@23
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|05192016@3
|Human
|ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE
|05192016@7
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|05192016@84
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|05192016@9
|Human
|FLUORESCEIN/INDOCYANINE, LYOPHILIZED (P.F.) 400MG/15MG VIAL INJECTABLE
|05202016@4
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|05202016@55
|Human
|NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE
|05202016@6
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05202016@71
|Human
|ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE
|05202016@85
|Human
|SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE
|05232016@120
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05232016@17
|Human
|TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|05232016@2
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE
|05232016@21
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|05232016@22
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 20,000 UNIT VIAL VIAL
|05242016@1
|Human
|BIMIX – (10ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|05242016@11
|Human
|MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC
|05242016@128
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|05242016@13
|Human
|MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC
|05242016@131
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|05242016@135
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/ML INJECTABLE
|05242016@15
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|05242016@2
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN + B12, LYOPHILIZED 10,000 UNIT VIAL VIAL
|05252016@117
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|05252016@2
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|05252016@25
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL
|05252016@33
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05262016@1
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|05262016@12
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|05262016@13
|Human
|SERMORELIN ACETATE 28MG KIT
|05262016@146
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE
|05262016@15
|Human
|TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE
|05262016@2
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|05262016@24
|Human
|TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE
|05262016@3
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|05262016@32
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 3MG/4.5MG KIT
|05272016@100
|Human
|FORSKOLIN/PAPAVARINE/PHENTOLAMINE/ALPROSTADIL 100MCG/30MG/3MG/60MCGINJECTABLE
|05272016@18
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|05272016@2
|Human
|METHOCARBAMOL 100MG/ML INJECTABLE
|05272016@3
|Vet
|CEFTAZIDIME, LYOPHILIZED 2.25% VIAL
|05272016@47
|Human
|MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE
|05272016@5
|Vet
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT
|05272016@55
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 6MG/4.5MG KIT
|05272016@67
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 3MG/3MG KIT
|05272016@73
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL
|05312016@47
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|05312016@5
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE
|05312016@8
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|06012016@11
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|06012016@44
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06012016@6
|Human
|TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE
|06012016@8
|Human
|B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE
|06012016@9
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE
|06022016@13
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|06022016@5
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MGINJECTABLE
|06022016@7
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT
|06032016@136
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06032016@2
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|06032016@3
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|06032016@41
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL
|06032016@44
|Human
|ARGININE/CITRULLINE/ORNITHINE+LIDOCAINE 100MG/100MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|06032016@7
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE
|06062016@1
|Human
|CEFTAZIDIME, OPHTHALMIC KIT 2.25% KIT
|06062016@118
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN + B12 10,000 UNIT KIT
|06062016@122
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE
|06062016@7
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|06072016@17
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|06072016@18
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|06072016@3
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|06072016@32
|Human
|FLUORESCEIN/INDOCYANINE, (P.F.) 400MG/15MG VIAL KIT
|06082016@133
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06082016@2
|Human
|ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE
|06082016@44
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 20MG INJECTABLE
|06082016@7
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|06082016@75
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|06082016@8
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE
|06082016@82
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|06092016@17
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|06092016@30
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE
|06092016@4
|Human
|QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|06102016@13
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|06102016@2
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE
|06102016@35
|Human
|ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE
|06102016@6
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT
|06102016@62
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|06102016@9
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06132016@1
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|06132016@155
|Human
|PHENTOLAMINE/ALPROSTADIL 3MG/60MCG INJECTABLE
|06132016@18
|Human
|METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE
|06132016@23
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|06132016@36
|Human
|NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE
|06132016@4
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|06132016@93
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|06142016@1
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06142016@148
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06142016@19
|Human
|TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|06142016@28
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|06142016@39
|Human
|QUAD2 (2ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|06142016@42
|Human
|TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|06142016@43
|Human
|PENTOSAN SODIUM POLYSULFATE 250MG/ML INJECTABLE
|06142016@47
|Vet
|SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE
|06142016@9
|Human
|PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE
|06152016@1
|Vet
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|06152016@15
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|06152016@22
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|06152016@57
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|06152016@7
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|06162016@129
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|06162016@13
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|06162016@2
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|06162016@6
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06162016@9
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|06172016@120
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06172016@13
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT
|06172016@142
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT
|06172016@161
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|06172016@3
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL
|06202016@137
|Human
|TRIMIX 17.65MG/0.59MG/5.9MCG INJECTABLE
|06202016@157
|Human
|TRIMIX (5ML) 30MG / 3MG / 60MCG INJECTABLE
|06202016@162
|Human
|MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE
|06202016@2
|Vet
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|06212016@17
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|06212016@2
|Human
|TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|06212016@21
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|06212016@42
|Human
|TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE
|06212016@5
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL
|06212016@80
|Human
|SERMORELIN ACETATE 9MG KIT
|06222016@106
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT
|06222016@121
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT
|06222016@148
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/ML INJECTABLE
|06222016@28
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|06222016@30
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|06222016@42
|Human
|METHOCARBAMOL 100MG/ML INJECTABLE
|06222016@7
|Vet
|TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|06232016@12
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|06232016@13
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|06232016@147
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|06232016@23
|Human
|MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE
|06232016@27
|Vet
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|06232016@49
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|06232016@70
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|06232016@74
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06232016@78
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|06242016@11
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT
|06242016@135
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL
|06242016@96
|Human
|TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE
|06242016@97
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06272016@13
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL (5ML) 100,000 IU/ML INJECTABLE
|06272016@17
|Human
|QUAD4 (2ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|06272016@22
|Human
|ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE
|06272016@29
|Vet
|TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE
|06272016@8
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06282016@31
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|06282016@36
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|06282016@45
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|06282016@71
|Human
|ESTRADIOL CYPIONATE 5MG/ML INJECTABLE
|06282016@79
|Vet
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06282016@80
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE
|06292016@10
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|06292016@2
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MGINJECTABLE
|06292016@25
|Human
|ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE
|06292016@5
|Vet
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE
|06292016@9
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|06302016@1
|Human
|ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE
|06302016@4
|Human
|CARNITINE/TAURINE/B12(M) (10ML VIAL) 15MG/15MG/1MG INJECTABLE
|06302016@90
|Human
|NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NADH) – LYOPHILIZED (P.F.) 100MG INJECTABLE
|06302016@95
|Human
|GLUTAMINE/ARGININE/CARNITINE 25MG/100MG/200MG/ML INJECTABLE
|07012016@10
|Human
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|07012016@112
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|07012016@18
|Human
|TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|07012016@22
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|07012016@32
|Human
|NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE
|07052016@1
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|07052016@12
|Human
|SERMORELIN ACETATE 15MG KIT
|07052016@148
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE
|07052016@19
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE
|07052016@6
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|07052016@76
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|07062016@10
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE
|07062016@12
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|07062016@156
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LIDO 20MG/40MG/50MG/10MG/ML INJECTABLE
|07062016@19
|Human
|QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|07062016@29
|Human
|QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|07062016@46
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE
|07062016@7
|Human
|ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE
|07072016@15
|Human
|PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE
|07072016@7
|Vet
|MITOMYCIN, LYOPHILIZED (BUFFERED) 40MG INJECTABLE
|07072016@94
|Human
|DEXAMETHASONE SOD. PHOSPHATE 200MG/ML INJECTABLE
|07082016@25
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|07082016@79
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE
|07082016@9
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|07112016@11
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|07112016@5
|Human
|BUPRENORPHINE HCL 0.6MG/ML INJECTABLE
|07122016@144
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|07122016@20
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|07122016@21
|Human
|TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|07122016@40
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|07122016@41
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|07122016@42
|Human
|METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE
|07132016@10
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE
|07132016@18
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|07132016@25
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LIDO 20MG/40MG/50MG/10MG/ML INJECTABLE
|07132016@5
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|07132016@68
|Human
|ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE
|07142016@28
|Human
|CYCLOSPORINE (A) OIL SOLUTION – (10ML) 2% OPHTHALMIC
|07142016@35
|Vet
|MITOMYCIN SOLUTION, STERILE 0.02% (200MCG/ML) OPHTHALMIC
|07142016@64
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|07152016@8
|Human
|TRIMIX (2ML VIAL) 30MG/1MG/25MCG INJECTABLE
|07192016@24
|Human
|TRIMIX (2ML VIAL) 17.65MG/0.59MG/5.9MCG INJECTABLE
|07192016@25
|Human
|TRIMIX (5ML VIAL) 30MG/1MG/25MCG INJECTABLE
|07192016@26
|Human
|TRIMIX (2ML) 30MG / 3MG / 60MCG INJECTABLE
|07192016@27
|Human
|ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE
|07192016@28
|Human
|TRIMIX WITH ATROPINE (5ML) 30MG/3MG/150MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|07192016@3
|Human
|TRIMIX (2ML VIAL) 30MG/3MG/100MCG INJECTABLE
|07192016@5
|Human
|TRIMIX (5ML VIAL) 30MG/3MG/100MCG INJECTABLE
|07192016@7
|Human
|TRIMIX WITH ATROPINE (10ML) 30MG/3MG/300MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|07192016@8
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|07202016@44
|Vet
|METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|07202016@47
|Human
|ARGININE/CARNITINE/CITRULLINE/LIDOCAINE HCL 100MG/100MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|07202016@50
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|07202016@55
|Human
|B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE
|07212016@11
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)/CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE
|07212016@15
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|07212016@2
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|07212016@8
|Human
|TRIMIX – (2ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|07222016@15
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE
|07222016@16
|Human
|CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE
|07222016@2
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|07222016@26
|Human
|ULTRA-TEST 250 (CYP 80%/PROP 20%) 250MG/ML INJECTABLE
|07252016@16
|Human
|TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE
|07252016@22
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/MLINJECTABLE
|07252016@39
|Human
|GLUTATHIONE – 30ML 200MG/ML INJECTABLE
|07252016@46
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|07252016@52
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL
|07252016@56
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|07262016@29
|Human
|TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|07262016@34
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|07262016@36
|Human
|TRI1 – NR (5ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|07262016@47
|Human
|TRIMIX (10ML) 30MG / 3MG / 60MCG INJECTABLE
|07262016@49
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|07272016@16
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|07272016@68
|Human
|NANDROLONE DECANOATE (H) 200MG/ML INJECTABLE
|07272016@7
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|07272016@8
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT
|07272016@83
|Human
|TESTOSTERONE ENANTHATE-GRAPESEED OIL 200MG/ML INJECTABLE
|07282016@1
|Human
|TITAN UP (INOS/CHOL/LEUC/CARN/CHROM/LIDO) 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|07282016@12
|Human
|METHYLCOBALAMIN ( DR HALL KIT) 1,000MCG/ML INJECTABLE
|07282016@26
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|07282016@5
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL
|07282016@51
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|07292016@12
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|07292016@2
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|07292016@8
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08012016@25
|Human
|ALPROSTADIL 20MCG/ML INJECTABLE
|08012016@32
|Human
|VITAMIN D3 IN SESAME OIL 50,000 IU/ML INJECTABLE
|08012016@34
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|08012016@35
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|08012016@41
|Human
|ESTRADIOL CYPIONATE 5MG/ML INJECTABLE
|08022016@13
|Vet
|CYCLOSPORINE (A) OIL SOLUTION – (10ML) 2% OPHTHALMIC
|08022016@20
|Vet
|PROGESTERONE IN SESAME OIL 150MG/ML INJECTABLE
|08022016@27
|Vet
|DETOMIDINE HCL/XYLAZINE (20ML) 10MG/10MG/ML INJECTABLE
|08022016@70
|Vet
|ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE
|08022016@8
|Vet
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08032016@12
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|08032016@17
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 2MG / 20MCG INJECTABLE
|08032016@34
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|08032016@35
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|08032016@38
|Human
|GLUTAMINE/ARGININE/CARNITINE 25MG/100MG/200MG/ML INJECTABLE
|08032016@42
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08042016@13
|Human
|ULTRA-TEST 200 (8ML) GRAPESEED OIL (CYP 90%/PROP 10%) 200MG/ML INJECTABLE
|08042016@14
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|08042016@21
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|08042016@35
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL
|08042016@39
|Human
|QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|08052016@1
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|08052016@11
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|08052016@12
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|08052016@13
|Human
|FLUNIXIN MEGLUMINE 50MG/ML INJECTABLE
|08052016@47
|Vet
|DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 24MG/ML (2.4%) INJECTABLE
|08052016@65
|Human
|SERMORELIN ACETATE 28MG KIT
|08052016@74
|Human
|DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE 24MG/ML (2.4%) INJECTABLE
|08082016@45
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 20,000 UNIT VIAL VIAL
|08082016@50
|Human
|NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE (NADH) – LYOPHILIZED (P.F.) 100MG INJECTABLE
|08082016@58
|Human
|CARNITINE/TAURINE/B12(M) (10ML VIAL) 15MG/15MG/1MG INJECTABLE
|08082016@67
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|08082016@80
|Human
|QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|08092016@18
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE
|08092016@19
|Human
|FLUNIXIN MEGLUMINE 50MG/ML INJECTABLE
|08092016@57
|Vet
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|08092016@6
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE+B12(M) + CARNITINE 12.5MG/50MG/100MG/1MG/50MG/MLINJECTABLE
|08102016@2
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08102016@22
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE
|08102016@24
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO *(10ML)*12.5/25/25/25/12.5/0.2/20MG/ML INJECTABLE
|08102016@9
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE 15MG/5.4MG/75MG KIT
|08112016@121
|Human
|GLUTATHIONE – 30ML 200MG/ML INJECTABLE
|08112016@19
|Human
|METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE
|08112016@22
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08112016@4
|Human
|FLUNIXIN MEGLUMINE 50MG/ML INJECTABLE
|08112016@7
|Vet
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|08122016@1
|Human
|NADH/CARNITINE/TAURINE/B12(M) – KIT 100MG NADH / 150MG/150MG/10MG KIT
|08122016@103
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|08122016@3
|Human
|QUAD2 (2ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|08152016@17
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ANASTROZOLE 200MG/1MG/ML INJECTABLE
|08152016@3
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN + B12, LYOPHILIZED 10,000 UNIT VIAL VIAL
|08152016@40
|Human
|TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE
|08162016@1
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/MLINJECTABLE
|08162016@10
|Human
|CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE
|08172016@1
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|08172016@13
|Human
|INDOCYANINE GREEN, LYOPHILIZED (P.F.) 15MG VIAL
|08172016@45
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|08172016@5
|Human
|FLUORESCEIN/INDOCYANINE, LYOPHILIZED (P.F.) 400MG/15MG VIAL INJECTABLE
|08172016@55
|Human
|GLUTAMINE/ARGININE/CARNITINE 25MG/100MG/200MG/ML INJECTABLE
|08182016@11
|Human
|TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|08182016@26
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE
|08182016@27
|Human
|ESTRONE AQUEOUS 5MG/ML INJECTABLE
|08182016@7
|Vet
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08192016@10
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|08192016@11
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN + B12 10,000 UNIT KIT
|08192016@110
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|08192016@39
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|08192016@45
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|08192016@47
|Human
|BIMIX – (5ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|08222016@15
|Human
|MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 200MG/ML INJECTABLE
|08222016@18
|Vet
|METHYLCOBALAMIN – 10ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|08222016@6
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE/ZINC SULFATE IN GRAPESEED 200MG/200MCG/ML INJECTABLE
|08232016@2
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|08232016@24
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT
|08232016@32
|Human
|INDOCYANINE GREEN – KIT 15MG INJECTABLE
|08232016@42
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B12(M)CARN/CHROM/LYSINE/DMG 25/50/50/0.5/50/25MCG/25/25 INJECTABLE
|08232016@5
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 5,000 UNIT VIAL VIAL
|08242016@33
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 6,000 UNIT VIAL VIAL
|08242016@41
|Human
|ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE
|08252016@10
|Human
|ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE
|08252016@17
|Human
|CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE
|08252016@20
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE
|08252016@27
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 11,000 UNIT VIAL VIAL
|08252016@3
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/CHROMIUM+B12(M) – 10ML 25MG/50MG/50MG/25MCG/1MG/ML INJECTABLE
|08252016@34
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|08262016@2
|Human
|TRI-TEST 200 (CEP) 200MG/ML INJECTABLE
|08262016@3
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|08262016@6
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMPLEX – (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|08262016@8
|Human
|TRIMIX – (10ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|08292016@23
|Human
|QUAD2 (5ML) 9MG/1MG/10MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|08292016@25
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|08292016@26
|Human
|ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE
|08292016@3
|Human
|QUAD4 (5ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|08292016@5
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|08292016@6
|Human
|ARGININE HCL 100MG/ML INJECTABLE
|08302016@65
|Human
|SERMORELIN ACETATE 28MG KIT
|09062016@105
|Human
|SERMORELIN ACETATE 15MG KIT
|09062016@114
|Human
|GLUTATHIONE – 30ML 200MG/ML INJECTABLE
|09062016@24
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/150MG/10MG/ML INJECTABLE
|09062016@27
|Human
|CARNITINE-L 250MG/ML INJECTABLE
|09062016@30
|Human
|METHYLCOBALAMIN 5,000MCG/ML INJECTABLE
|09062016@32
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|09062016@33
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/3.15MG/3.15MG KIT
|09062016@74
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT
|09062016@75
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/9MG KIT
|09062016@92
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 100MG/ML INJECTABLE
|09072016@10
|Human
|BIMIX – (10ML) 30MG/1MG INJECTABLE
|09072016@18
|Human
|QUAD1 (2ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|09072016@19
|Human
|QUAD1 (5ML) 0.9MG/0.2MG/20MCG/0.01MG/ML INJECTABLE
|09072016@20
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|09072016@21
|Human
|TRI2 – NR (2ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|09072016@22
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|09072016@7
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 2MG / 40MCG INJECTABLE
|09082016@25
|Human
|TRI1 – NR (2ML) 3.6MG/0.4MG/0.04MG INJECTABLE
|09082016@27
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG / 1MG / 10MCG INJECTABLE
|09082016@28
|Human
|QUAD4 (2ML) 30MG/3MG/60MCG/0.2MG/ML INJECTABLE
|09082016@29
|Human
|TRI2 – NR (5ML) 30MG/3MG/0.3MG INJECTABLE
|09082016@31
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 20MG/ML INJECTABLE
|09082016@33
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (3ML) 200MG/ML INJECTABLE
|09082016@35
|Human
|METHYLCOBALAMIN ( DR HALL KIT) 1,000MCG/ML INJECTABLE
|09082016@37
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 50MG/ML INJECTABLE
|09082016@38
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (1ML) 100MG/ML INJECTABLE
|09082016@40
|Human
|MIC COMBO – STANDARD (30ML) 15MG/50MG/100MG/ML INJECTABLE
|09092016@1
|Human
|B-COMPLEX + VIT C 20MG/ML INJECTABLE
|09092016@11
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|09092016@15
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 7,500 UNIT VIAL VIAL
|09092016@17
|Human
|CHORIONIC GONADOTROPIN, LYOPHILIZED (HCG) 3,500 UNIT VIAL VIAL
|09092016@20
|Human
|QUAD3 (5ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|09092016@35
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) & (6) 9MG/9MG/9MG KIT
|09092016@49
|Human
|ARGININE/CITRULLINE/ORNITHINE+LIDOCAINE 100MG/100MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|09092016@5
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 9MG/3MG KIT
|09122016@138
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (5ML) 200MG/ML INJECTABLE
|09122016@17
|Human
|ULTRA-TEST 200 – (10ML VIAL) 200MG/ML INJECTABLE
|09122016@23
|Human
|LEUCINE/ISOLEUCINE/VALINE 10MG/10MG/5MG/ML INJECTABLE
|09122016@26
|Human
|MIC/B12 (M)- (30ML) 15MG/50MG/100MG/1MG/ML INJECTABLE
|09122016@28
|Human
|GLUTAMINE/ORNITHINE/ARGININE/LYSINE/CITRULLINE+LIDOCAINE 75MG/75MG/150MG/50MG/100MG/10MG/ML INJECTABLE
|09122016@32
|Human
|INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+LEUCINE+CARN+CHROM+LIDO 25MG/25MG/1.5MG/25MG/25MCG/10MG INJECTABLE
|09122016@37
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2)/THEANINE, LYOPHILIZED 15MG/5.4MG/75MG VIAL
|09122016@54
|Human
|SODIUM BICARBONATE, MDV 8.4% INJECTABLE
|09122016@9
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (6) 6MG/3MG KIT
|09132016@102
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL 200MG/ML INJECTABLE
|09132016@12
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN SESAME OIL (1ML) 200MG/ML INJECTABLE
|09132016@14
|Human
|METHYLCOBALAMIN – 30ML 1,000MCG/ML INJECTABLE
|09132016@15
|Human
|DMSO W/LIDOCAINE 50%/0.5% SOLUTION
|09132016@17
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CAR+ARG+CHR+LIDO 12.5/25/25/25MG/12.5MG/0.2MG/20MG INJECTABLE
|09132016@20
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP/(M)/CHROMIUM/CARNITINE 20MG/40MG/50MG/25MCG/25MG/ML INJECTABLE
|09132016@24
|Human
|METHIONINE/INOSITOL/CHOLINE/B-COMP+CARN+LIDO (30ML)15MG/30MG/30MG/85MG/20MG/ML INJECTABLE
|09132016@6
|Human
|SERMORELIN ACETATE/GHRP (2) 6MG/4.5MG KIT
|09132016@98
|Human
|QUAD3 (2ML) 30MG/3MG/30MCG/0.1MG/ML INJECTABLE
|09142016@17
|Human
|TESTOSTERONE CYPIONATE IN GRAPE SEED OIL (10ML) 200MG/ML INJECTABLE
|09142016@27
|Human
|TESTOSTERONE PROPIONATE 100MG/ML INJECTABLE
|09142016@28
|Human
|PHENYLEPHRINE HCL – (5ML) 1MG/ML (0.1%) INJECTABLE
|09142016@38
|Human
|ALPROSTADIL 40MCG/ML INJECTABLE
|09142016@40
|Human
|TRIMIX – (5ML) 30MG/2MG/20MCG INJECTABLE
|09142016@41
|Human